Помощник Данилко удивился сообщениям об отказе артиста от образа Сердючки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Помощник украинского артиста Андрея Данилко Игорь Турчинский не знает о том, что шоумен собрался отказаться от образа Верки Сердючки.

"Чтобы Андрей отказывался от образа Верки Сердючки — из окружения артиста никто об этом не знает… Какие мотивы должны быть, чтобы отказаться от образа Верки Сердючки? Это закончит нашу деятельность", — рассказал он RT.

Ранее Данилко сообщил, что отказывается от своего самого знаменитого образа и планирует через год провести серию прощальных концертов на Украине. Менеджер артиста Андрей Уренев, в свою очередь, отметил, что говорить об уходе со сцены пока преждевременно.