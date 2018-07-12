После скандала вокруг экскурсий занятия в Третьяковке сделают бесплатными

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Учебные занятия во всех зданиях Третьяковской галереи станут бесплатными с 1 сентября, новая система позволит удобно подавать заявку на их проведение, сообщает музей на своей официальной странице в Facebook.

Ранее кандидат исторических наук, сотрудник кафедры исторического факультета МГУ Максим Шевченко написал в Facebook, что при посещении выставки Василия Верещагина с несколькими сотрудниками и аспирантами университета к ним обратились сотрудники службы безопасности и администрации Третьяковки с просьбой прекратить несогласованную экскурсию. По словам Шевченко, у них не было намерения организовывать экскурсию и они просто обменивались мнениями.

Позднее в Третьяковской галерее РИА Новости пояснили, что с 15 мая 2018 года в галерее введены специальные нагрудные значки для проведения групповых занятий и экскурсий. Они позволяют службам по работе с посетителями выявлять не оформленные должным образом группы.

Согласно сообщению, опубликованному в группе музея, учебные занятия оформляются при предоставлении письма в галерею; право на их бесплатное проведение в Лаврушинском переулке имеют учащиеся профильных художественных школ и вузов, для учащихся непрофильных заведений сумма составляет 5 310 рублей. При этом в Новой Третьяковке в постоянной экспозиции любые учебные занятия по предварительной заявке проводятся бесплатно.

"Сейчас команда Третьяковской галереи приняла решение скорректировать эту систему. Все учебные занятия на всех территориях Третьяковской галереи станут бесплатными с нового учебного года. Будет внедрена удобная система заявок, которая позволит каждое занятие ставить в сетку расписания всех мероприятий музея… Это обеспечит учебной группе комфортное посещение музея и проведение занятия", — говорится в сообщении.

При этом в галерее отметили, что рассмотрят возможность введения и оформления экскурсии не только для педагогов, но и других групп граждан, например блогеров.

Посещать галерею можно в любом количестве и составе, подчеркнули в сообщении, также можно делиться впечатлениями и рассказывать о картинах. "Это не считается экскурсией или учебным занятием. Только, пожалуйста, не мешайте другим посетителям", — добавили в музее.