В российских кинотеатрах пройдет фестиваль авторской анимации "Мультобоз"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 30 фильмов анимационной школы-студии "ШАР" вошли в программу фестиваля российской короткометражной анимации "Мультобоз", всего зрителям покажут три часовых программы, сообщили в четверг на пресс-конференции организаторы смотра.
"Авторская анимация достойно представляет нашу страну за рубежом, но в России, к сожалению, известна только узкому кругу профессионалов. Этим фестивалем мы хотим познакомить широкого зрителя с авторской анимацией… В программу вошли 30 фильмов "ШАРа" разных лет", — сказала руководитель направления развития студии Ольга Грановская.
Она выразила надежду, что фестиваль "Мультобоз" станет регулярным.
"Если будет спрос у зрителей, то мы этот фестиваль будем продолжать и тесно работать со школой-студией "ШАР". Самое главное, чтобы был проявлен интерес у зрителей", — пояснил Сорочкин.