В российских кинотеатрах пройдет фестиваль авторской анимации "Мультобоз"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 30 фильмов анимационной школы-студии "ШАР" вошли в программу фестиваля российской короткометражной анимации "Мультобоз", всего зрителям покажут три часовых программы, сообщили в четверг на пресс-конференции организаторы смотра.

Первый фестиваль российской короткометражной анимации "Мультобоз" откроется 19 июля и продлится до 9 августа. Гости мероприятия увидят три программы лучших российских анимационных короткометражек разных лет, многие из которых были отмечены на престижных российских и международных фестивалях.

"Авторская анимация достойно представляет нашу страну за рубежом, но в России, к сожалению, известна только узкому кругу профессионалов. Этим фестивалем мы хотим познакомить широкого зрителя с авторской анимацией… В программу вошли 30 фильмов "ШАРа" разных лет", — сказала руководитель направления развития студии Ольга Грановская.

Она выразила надежду, что фестиваль "Мультобоз" станет регулярным.

По словам Сергея Сорочкина, исполнительного директора кинокомпании "Люксор", выступившей инициатором поведения смотра, зрителям покажут три часовых программы, которые будут выходить на широких экранах шестидесяти кинотеатров сети с интервалом в две недели. Также показы поддержала объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино".

"Если будет спрос у зрителей, то мы этот фестиваль будем продолжать и тесно работать со школой-студией "ШАР". Самое главное, чтобы был проявлен интерес у зрителей", — пояснил Сорочкин.