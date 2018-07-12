МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Представитель певца Андрея Данилко Андрей Уренев в комментарии телеканалу РЕН ТВ уточнил информацию о завершении карьеры артиста в образе Верки Сердючки.
Уренев назвал заявления СМИ об уходе певца со сцены преждевременными, однако отметил, что Данилко действительно собирается в прощальный тур в 2019 году.
"Скорее всего, он будет прощальным, но мы об этом заявлений пока не делали. <…> Но официальной какой-то позиции, что заканчивается карьера, конец всему… этого нет".
Кроме того, представитель артиста уточнил, что речь идет именно об образе Сердючки, а не о карьере Андрея Данилко.
"У Андрея куча мыслей, куча идей и новых песен", — резюмировал Уренев, добавив, что выступления Верки Сердючки в ближайшее время не заканчиваются.
Андрей Данилко выступал в образе Сердючки с 1993 года. За это время он выпустил более десяти студийных альбомов. В 2008 году певец занял второе место на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Хельсинки и получил звание народного артиста Украины.