Менеджер Данилко: выступления Сердючки в ближайшее время не закончатся

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Представитель певца Андрея Данилко Андрей Уренев в комментарии телеканалу РЕН ТВ уточнил информацию о завершении карьеры артиста в образе Верки Сердючки.

Ранее Данилко заявил, что через год планирует провести серию прощальных концертов по Украине.

Уренев назвал заявления СМИ об уходе певца со сцены преждевременными, однако отметил, что Данилко действительно собирается в прощальный тур в 2019 году.

"Скорее всего, он будет прощальным, но мы об этом заявлений пока не делали. <…> Но официальной какой-то позиции, что заканчивается карьера, конец всему… этого нет".

Кроме того, представитель артиста уточнил, что речь идет именно об образе Сердючки, а не о карьере Андрея Данилко.

"У Андрея куча мыслей, куча идей и новых песен", — резюмировал Уренев, добавив, что выступления Верки Сердючки в ближайшее время не заканчиваются.

Андрей Данилко выступал в образе Сердючки с 1993 года. За это время он выпустил более десяти студийных альбомов. В 2008 году певец занял второе место на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Хельсинки и получил звание народного артиста Украины.