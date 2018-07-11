Канадский рэпер побил рекорд The Beatles, установленный в 1964 году

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Семь композиций из нового альбома Scorpion канадского рэпера Дрейка вошли в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100. Таким образом, исполнитель побил рекорд британской группы The Beatles, установленный в 1964 году, когда в первую десятку вошли пять композиций, пишет журнал Billboard.
В топ-10 рейтинга вошли композиции рэпера Nonstop, Gods Plan, In My Feelings, I'm Upset, Emotionless и Don't Matter To Me. Остальные 18 песен из альбома Scorpion попали в первую сотню Billboard Hot 100.
Тем не менее, Дрейку не удалось побить другой рекорд The Beatles, чьи хиты в свое время полностью заняли топ-5 данного рейтинга.
Ранее канадский рэпер сообщил, что его альбом Scorpion собрал миллиард прослушиваний за первую неделю с момента релиза, что также является рекордом.