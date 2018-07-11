Алла Пугачева дала первое за десять лет большое интервью

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Известная российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева дала первое большое интервью за последние десять лет. Видео опубликовано на YouTube-канале актера и блогера Олега Меншикова.

Во время интервью, которое длилось больше часа, Пугачева рассказала о своей личной жизни, детстве, тайне своего имени.

Она также затронула тему взаимоотношений с мужем Максимом Галкиным, заявив, что не спит с ним в одной кровати.

Помимо этого, Пугачева рассказала о семейном особняке в элитном поселке Подмосковья, похожем на старинный замок.

15 апреля 2019 года Алле Пугачевой исполнится 70 лет. В настоящее время многие российские каналы пытаются получить право снять документальный фильм о российской певице и получить рассказ о ее жизни.