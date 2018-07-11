Алла Пугачева дала первое за десять лет большое интервью

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Известная российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева дала первое большое интервью за последние десять лет. Видео опубликовано на YouTube-канале актера и блогера Олега Меншикова.
Во время интервью, которое длилось больше часа, Пугачева рассказала о своей личной жизни, детстве, тайне своего имени.
Она также затронула тему взаимоотношений с мужем Максимом Галкиным, заявив, что не спит с ним в одной кровати.
Помимо этого, Пугачева рассказала о семейном особняке в элитном поселке Подмосковья, похожем на старинный замок.