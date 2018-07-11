РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Пистолеты, рубли, вставные зубы: музей находок из каналов Амстердама

(обновлено: 08:16 11.07.2018)
03010
© Фото : Below the Surface/Harold StrakНаходки, поднятые со дна каналов Дамрак и Рокин в АмстердамеНаходки, поднятые со дна каналов Дамрак и Рокин в Амстердаме
© Фото : Below the Surface/Harold Strak

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. От средневековых артефактов до советских монет — более 700 тысяч экспонатов, поднятых со дна амстердамских каналов Дамрак и Рокин во время строительства новой ветки метро, представлены в виртуальном музее на сайте Below the Surface ("Под поверхностью"). РИА Новости изучило самые диковинные находки археологов.

Осушение каналов на реке Амстел и строительство подземки началось в 2003 году. Культурный слой оказался чрезвычайно богат. За 15 лет голландские специалисты провели колоссальную и кропотливую работу — оцифровали и каталогизировали тысячи предметов.

© Фото : Below the Surface/Harold StrakКерамический сосуд, найденный на дне канала Рокин
© Фото : Below the Surface/Harold Strak
Керамический сосуд, найденный на дне канала Рокин

Основную часть коллекции составляют керамические осколки (350 тысяч) и кости (127 тысяч). Артефакты, обнаруженные в Дамраке, преимущественно относятся к середине XV — началу XVII века. Находки из канала Рокин более поздние — с середины XVII по XIX век. Помимо каталога, посетители сайта могут посмотреть фильм о раскопках и даже составить из понравившихся экспонатов коллаж.

Разумеется, в каналах Амстердама оказалось много свидетельств славного мореходного прошлого Нидерландов — фрагменты судов, снастей, пушек. Особый интерес представляют личные вещи горожан. И это не только велосипеды, которые, как известно, нацисты выкидывали в каналы во время Второй мировой.

© Фото : Below the Surface/Harold StrakРакушки, найденные на дне канала Рокин в Амстердаме
© Фото : Below the Surface/Harold Strak
Ракушки, найденные на дне канала Рокин в Амстердаме

В оба канала артефакты чаще всего попадали в течение 1650-1725 и 1800-1875 годов. Возможно, причина тому — экономический и промышленный подъем в стране, расцвет торговли. Видимо, изобилие товаров и высокий уровень жизни делали амстердамцев более небрежными в обращении с вещами.

© Фото : Below the Surface/Harold StrakЧелюсть, найденная на дне канала Дамрак в Амстердаме
© Фото : Below the Surface/Harold Strak
Челюсть, найденная на дне канала Дамрак в Амстердаме

Имеются на сайте и доисторические экспонаты — ракушки возрастом 125 тысяч лет. Есть монеты, оружие и фрагменты посуды, которым около трех тысяч лет, хотя сам Амстердам был основан лишь в 1300 году.

В Средневековье к всевозможным черепкам и окаменелостям добавились более изысканные предметы — гребни для волос, вазы, скульптуры. Встречаются довольно неожиданные вещи, явно из дальних краев. Например, челюсть крокодила или японский самурайский меч.

© Фото : Below the Surface/Harold StrakТелефон, найденный на дне канала Дамрак в Амстердаме
© Фото : Below the Surface/Harold Strak
Телефон, найденный на дне канала Дамрак в Амстердаме

Ну и очень много артефактов наших дней или недавнего прошлого: тут и конечности пластиковых пупсов, и кусок люстры, и даже вставные челюсти.

В каналах нашлось все, что необходимо современному горожанину в быту: сотовые телефоны, проездные и кредитные карты, ключи от машин и квартир, наручные часы и лотерейные билеты, пивные кружки и бритвенные станки, кошельки, ложки, вилки, ножи, носки и зубные щетки, аудиокассеты и огнестрельное оружие, замки, игральные кости, лампочки и мелкие деньги, включая советские рубли.

© Фото : Below the Surface/Harold StrakМонета времен СССР, найденная на дне канала Дамрак в Амстердаме
© Фото : Below the Surface/Harold Strak
Монета времен СССР, найденная на дне канала Дамрак в Амстердаме

Хватило бы на целый магазин или дом для большой семьи. Остается только гадать, кто и при каких обстоятельствах выбросил все это в канал.

Комментировать
Культура
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена