Филолог объяснила секрет популярности романа, получившего "Золотого Букера"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Писатель Майкл Ондатже в романе "Английский пациент", получившем "Золотого Букера", затрагивает вечные темы, при этом избегая литературных шаблонов, а также попадает в читательский тренд, поэтому произведение остается невероятно популярным на протяжении многих лет, считает исследователь современной британской литературы Ольга Джумайло.

В воскресенье в Лондоне роман "Английский пациент" Майкла Ондатже удостоился специальной литературной премии "Золотой Букер". Вручение "Золотого Букера" приурочено к 50-летию Букеровской премии. В отличие от "Букера", "Золотой Букер" присуждается не по решению жюри, а по итогам голосования читателей. "Английский пациент" по итогам голосования опередил четыре других романа, став, по мнению читателей, лучшим романом из "букеровского" списка за 50 лет. Каждое из вошедших в шорт-лист произведений представляет одно из десятилетий существования премии.

"Успех Ондатже у читателей действительно невероятный — книга продолжает быть популярной и продается большими тиражами по всему миру. Он затрагивает вечные темы, при этом любовь и смерть, милосердие, верность, война, предательство преподнесены отнюдь не банально. Уникальность Ондатже в том, что он не пользуется ни одним из шаблонов, предлагаемых историей литературы, избегает хэппи-энда, создает сложное переплетение тематических и композиционных линий, но при этом остается понятен и близок любому читателю", — сказала Джумайло РИА Новости.

По ее словам, роман "Английский пациент" отвечает многим трендам, популярным у широкой читательской аудитории: он посвящен травматичному историческому прошлому, которое при этом изображается в ностальгическом ключе и преподносится с нестандартной точки зрения, также автор использует модели популярных жанров литературы, что "делает сюжет динамичным и интригующим".

Роман, повествующий о Второй мировой войне, стал лауреатом Букеровской премии в 1992 году и лег в основу знаменитого фильма 1996 года с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош в главных ролях, удостоившегося девяти премий "Оскар". Эксперт отметила, что это во многом повлияло на успех книги.

Кроме того, автор делает акцент "на телесном опыте и опыте чувств, переживаемых персонажами". "Физические переживания часто представлены в сентиментальном ключе, но от этого не теряют глубины — герои перестают быть героями экзотического рассказа, а в своей интимности становятся близки любому читателю", — заключила собеседница агентства.