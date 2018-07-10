Джордж Клуни за рулем скутера попал в ДТП на Сардинии

РИМ, 10 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни попал в ДТП на итальянском острове Сардиния, передает во вторник местное издание La Nuova Sardegna.

Пятидесятисемилетний артист снимает на Сардинии сериал "Уловка 22" по одноименному военно-сатирическому роману Джозефа Хеллера.

Во вторник утром Клуни за рулем скутера направлялся на место съемок. По дороге он столкнулся с автомобилем: на фотографии, опубликованной изданием, у универсала Mercedes видна трещина на лобовом стекле, скутер же, на котором передвигалась кинозвезда, визуально цел и стоит на колесах.

Клуни госпитализирован в отделение скорой помощи больницы города Олбия. После компьютерной томографии у него диагностированы травма таза и ушибы ноги и руки. Его состояние не вызывает опасений.

Вскоре после инцидента в госпиталь прибыла супруга Клуни Амаль, с которой они покинули медучреждение на автомобиле.