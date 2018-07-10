"Русские сезоны" в Италии могут посетить более шести млн человек

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мероприятия "Русских сезонов" в Италии посетило более двух миллионов человек, к концу года количество зрителей может возрасти до 6 миллионов, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец на заседании оргкомитета фестиваля во вторник.

Церемония открытия "Русских сезонов" состоялась в Риме зимой. Фестиваль продлится до декабря 2018 года и пройдет в более чем 40 городах Италии. В 2017 году "Русские сезоны" с большим успехом прошли в Японии.

"Мероприятия "Русских сезонов" в Италии уже посетило более двух миллионов человек, по нашим оценкам до конца года эти мероприятия будет иметь более 6 миллионов зрителей. Это небывалые цифры для наших гастрольных и выставочных программ за рубежом", — сказала Голодец.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что "Русские сезоны" в Италии завершатся в декабре выступлением Дениса Мацуева.