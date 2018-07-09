Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Ганичева

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и журналиста Валерия Ганичева, отметив, что его вклад в сбережение исторического и литературного наследия принес ему признание и высокий общественный авторитет, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валерия Николаевича Ганичева. Валерий Ганичев был талантливым писателем и журналистом, настоящим энтузиастом, просветителем и подвижником. Многогранная востребованная деятельность, весомый личный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, литературного, духовного наследия снискали ему высокий общественный авторитет и признание", — отметил президент в послании.

Также Путин добавил, что добрая память о Ганичеве навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, коллег и учеников, многочисленных почитателей его творчества.

Валерий Ганичев, бывший председателем правления Союза писателей России, заместителем главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) и почетным членом Патриаршего совета по культуре, скончался в воскресенье, 8 июля, на 85-м году жизни.

Ганичев известен своими романами "Адмирал Ушаков", "Росс непобедимый". В 1978-1980 гг. он был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 г.). Был председателем правления Союза писателей России (1994-2018).