В конкурсную программу кинофестиваля "Горький fest" вошли 26 фильмов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В конкурсную программу фестиваля актуального кино "Горький fest", который пройдет в Нижнем Новгороде, вошли 26 фильмов, в числе которых "Подбросы" Ивана Твердовского, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Слоны могут играть в футбол" Михаил Сегала, "Мира" Дениса Шабаева и другие, сообщила пресс-служба киносмотра в понедельник

Фестиваль российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля.

В конкурсную программу "Встряска" помимо полнометражных фильмов вошли так же короткометражные картины, в частности, обладатель главного приза "Кинотавра" фильм "Календарь" Игоря Поплаухина и две анимационные ленты — "Чик-чирик" Жанны Бекмамбетовой, "Кирпичи" Екатерины Киреевой.

"В прошлом году мы позволили себе немного дерзкую программу, соединив в одном конкурсе короткий и полный метр – так в российской кинофестивальной жизни до нас еще никто не делал. Такое решение наших отборщиков оценили и профессионалы киноиндустрии, и, что самое важное, зрители, поэтому мы решили смело продолжать в том же духе — предложить зрителю в одной программе совершенно разноформатные фильмы", – приводит пресс-служба слова президента фестиваля, актера Михаила Пореченкова.

На фестивале так же пройдет внеконкурсная программа "В Горький", которая будет посвящена памяти режиссера Станислава Говорухина. Зрители увидят фильмы "Асса", "Благословите женщину", "Вертикаль", "Десять негритят", "Конец прекрасной эпохи".

В рамках ретроспективных программ будут показаны фильмы "Вечное возвращение" режиссера Киры Муратовой, ушедшей из жизни 6 июня, и "Жмурки" режиссера Алексея Балабанова, со дня смерти которого 18 мая исполнилось пять лет.

В программе документальных фильмов зрители увидят фильмы Дарьи Умновой "Данила Козловский. Герой своего времени" и "3 секунды", а также "Салют-7. История одного подвига" Софьи Ушомирской. Вне конкурса зрители так увидят нашумевшие современные российские фильмы, в числе которых "Аритмия" "Движение вверх", "Лед", "Довлатов", "Собибор", "Тренер", "Я худею" и другие.

Фестиваль откроется 20 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Фильмы внеконкурсной программы любой желающий сможет бесплатно посмотреть с 21 по 25 июля в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник", "Смена" и центре культуры "Рекорд". Кроме того, все дни фестиваля "Горький fest" будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной.

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