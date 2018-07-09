Джастин Бибер обручился с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер сделал предложение племяннице кинорежиссера и актера Алека Болдуина, известной американской модели и телеведущей Хейли Болдуин, сообщает портал TMZ.

По данным портала, два очевидца событий утверждают, что предложение было сделано в субботу на вечеринке в отеле на Багамах. Охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, а затем Бибер "у всех на глазах" попросил руки Болдуин, и модель ответила согласием.

Официально о помолвке еще не объявили, но родители Бибера уже отреагировали на это событие в социальных сетях.

"То, что я горд — еще мягко сказано! В предвкушении следующей главы!" — написал на своей странице в Instagram отец жениха Джереми Бибер.

"Любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, любовь", — пишет в Twitter мать певца Патриция Маллетт.

Как отмечает TMZ, влюбленных часто видели вместе, с тех пор, как в июне они снова начали встречаться. Предыдущий роман певца с Болдуин был в 2015-2016 годах. С тех пор Бибер успел несколько раз сойтись и расстаться с моделью, актрисой и певицей Селеной Гомес.