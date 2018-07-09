Блокбастер "Человек-муравей и оса" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Новая часть очередного фильма про супергероев Marvel "Человек-муравей и оса" стал лидером российского проката по итогам выходных, заработав в первую неделю 345 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету Скотт Лэнг (Пол Радд), известный также как Человек-муравей, уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой опасной миссии. Помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-муравью будет новая напарница — Оса, которую сыграла Эванджелин Лилли. Также в фильме снялись Майкл Пенья, Бобби Каннавале, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер.

На вторую строчку сместился лидер прошлой недели — анимационный фильм "Суперсемейка 2", который собрал по итогам выходных 50,3 миллиона рублей, а за четыре недели проката сумма достигла 922,9 миллиона.

© Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса" © Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса"

На третьем месте оказался перезапуск франшизы про аферистов "8 подруг Оушена", но в женском составе. Картина собрала 32,9 миллиона рублей (358,8 миллиона за три недели проката). Четвертую строчку заняла кинокомедия "Ты водишь!", собравшая 29,4 миллиона рублей за выходные и 126,8 миллиона за две недели проката.

Замыкает пятерку лидеров фильм исландского режиссера Бальтасара Кормакура "Во власти стихии" с Шейлин Вудли и Сэмом Клафлином. Картина заработала 23 миллиона рублей за уикенд и 77,2 миллиона за две недели проката.