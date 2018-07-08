В Фонде кино подсчитали расходы россиян на билеты на отечественные фильмы

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 8 июл — РИА Новости. Российские зрители за полгода потратили 10 миллиардов рублей на билеты на отечественные фильмы, сообщил журналистам исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

"Мы подвели только-только результаты полугодия – феноменальный рост у российского кино в нашем прокате, 40% по билетам, 10 миллиардов рублей наши граждане потратили на билеты российских фильмов, и мы видим, что меняется отношение в лучшую сторону. Даже если мы возьмем это полугодие, очевидно, что дебютанты внесли очень весомый вклад", — сказал Малышев.

Он отметил, что хороший вклад в прокат внесли дебютный фильм Данилы Козловского "Тренер", первый фильм Олега Трофима "Лед", а также вторая картина режиссера Алексея Нужного "Я худею".

"Заниматься дебютантами — это очень правильная стратегия, она уже дает свои плоды. В том числе это результат 15-летней работы кинофестиваля "Балтийские дебюты", — добавил Малышев.

В воскресенье в Светлогорске на побережье Балтийского моря в 15-й раз открылся фестиваль начинающих кинематографистов "Балтийские дебюты". Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона, Северной Европы и России. Расписание фестиваля включает конкурсную международную программу и программу "Конкурс российских дебютов". Традиционно в программе "Балтийских дебютов" — творческие встречи и концерты, дискуссии и мировые премьеры, программа для юных зрителей.