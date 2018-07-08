"Jazzовые сезоны" в Подмосковье посетили более шести тысяч зрителей

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Более 6 тысяч зрителей посетили IV Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" в Горках Ленинских, сообщается в Instagram пресс-службы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"IV Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" в Горках Ленинских посетило более 6 тысяч зрителей, об этом сообщил губернатор Московской области, приветствуя участников и гостей опен-эйра. Андрей Воробьев вместе с народным артистом РФ Игорем Бутманом и депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым подписал футбольные мячи и подарил их зрителям",- говорится в сообщении.

Мероприятие проходит в старинной усадьбе в Горках Ленинских в рамках губернаторской программы "Наше Подмосковье". В этом году хедлайнерами "Jazzовых сезонов" стали знаменитые исполнители – вокалист и пианист из Швеции Джона Нильссон, один из лучших музыкантов современности трубач из США Амброуз Акинмусир, всемирно известный Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. В этом году "Jazzовые сезоны" вошли в топ-10 музыкальных опен-эйров России, отмечается в сообщении.

"Я очень рад, что правительство Московской области и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поддержал идею проведения этого замечательного фестиваля в Горках Ленинских. И вот уже 4 год подряд очень много людей сюда приезжают с семьями, гуляют, смотрят, ходят на экскурсии, слушают великолепную музыку и получают удовольствие от общения", — сказал музыкант Игорь Бутман, слова которого приводятся в сообщении.