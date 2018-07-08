Собянин поздравил с днем рождения Карена Шахназарова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России кинорежиссера Карена Шахназарова с днем рождения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра Москвы.

"Ваши замечательные фильмы обладают высочайшими художественными достоинствами и любимы многими поколениями зрителей. Под вашим эффективным руководством легендарный "Мосфильм" укрепляет позиции ведущего предприятия киноиндустрии страны и приумножает славные традиции отечественного кино", — приводятся слова Собянина из поздравительной телеграммы.

Мэр назвал Шахназарова выдающимся режиссером и сценаристом, а также отметил его вклад в развитие российского и мирового кинематографа.

Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. В 1980-м по его сценарию поставили комедию "Дамы приглашают кавалеров". Но настоящая слава пришла к нему через три года, когда он снял музыкальную картину "Мы из джаза". В списке его работ такие фильмы, как "Цареубийца", "Исчезнувшая империя".

С апреля 1998 года Шахназаров возглавляет киноконцерн "Мосфильм".