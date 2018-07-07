Мединский пообещал развивать музей-заповедник "Александровская слобода"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министерство культуры намерено развивать Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода", заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на презентации концепции развития музея на ближайшие годы.
"Это ведь такой кусок Золотого кольца. Это совершенно другое представление о нашей культуре, это гораздо интереснее. Поэтому будем раскручивать Александров так же, как и в свое время раскрутили Суздаль", — сказал журналистам Мединский.
Министр отметил, что лето — это всегда пик посещаемости в музеях, никакого мертвого сезона быть не должно, а для этого необходимо вести соответствующую политику и ориентироваться на заинтересованного туриста.