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Культура

Основатель Pink Floyd представил в Лондоне шоу, с которым приедет в Россию

(обновлено: 09:56 07.07.2018)
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© РИА Новости / Мария ТабакШоу Роджера Уотерса в ЛондонеШоу Роджера Уотерса в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак

ЛОНДОН, 7 июл — РИА Новости, Мария Табак. Один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс в пятницу вечером представил в Лондоне свое шоу "Us + Them", которое 29 августа смогут увидеть жители Санкт-Петербурга, а 31 августа — москвичи. Выступлением в спорткомплексе "Олимпийский" завершится европейский отрезок мирового турне Уотерса.

Надувная свинья над электростанцией Battersea в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Facundo Arrizabalaga
В Лондоне продадут электростанцию с обложки альбома Pink Floyd

Концерт состоялся в лондонском Гайд-парке в рамках фестиваля British Summer Time ("Британское летнее время"). Во время первой части шоу еще ярко светило солнце, и это не позволяло публике в полной мере оценить визуальные эффекты, мультипликацию и свет. Композиционно, впрочем, концерт и был построен таким образом, чтобы вначале разогреть публику, потом заставить ностальгировать, затем шокировать, а в конце порадовать. Своим размахом, звуковыми и визуальными эффектами шоу Уотерса, название которого отсылает к песне Us and Them с альбома Pink Floyd The Dark Side of the Moon ("Темная сторона луны"), напоминает концерты группы. В рамках программы Уотерс исполняет как знаменитые хиты Pink Floyd — The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, так и композиции со своего последнего сольного альбом Is This the Life We Really Want? ("Именно такой жизни мы хотим?").

Тысячи людей, несмотря на жару, изнуряющую Лондон всю последнюю неделю, были готовы есть, пить, петь и танцевать. Многие были в футболках Pink Floyd, но некоторые дали понять, что хоть ради Уотерса они и готовы пропустить футбол, он им тоже дорог: повсюду можно было видеть фирменные футболки чемпионата мира, сборных Англии, Бразилии, Франции.

"Вы из России? Вы должны сейчас быть у себя, на чемпионате мира! Хотя вы правы, тут, на концерте, тоже неплохо", — смеясь, сказала стоявшая рядом с корреспондентом РИА Новости женщина средних лет с длинными волосами. "Давайте я вас сфотографирую", — добавила она.

© РИА Новости / Мария ТабакОформление сцены во время шоу Роджера Уотерса в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Оформление сцены во время шоу Роджера Уотерса в Лондоне

Тем временем шоу набирало обороты, и в момент, когда за спиной Уотерса по огромному экрану "покатилась" отрубленная голова, зрители поняли — начинается главное. И они не ошиблись: появление школьников в масках и превращение экрана в кирпичную стену было встречено оглушительным ревом, а слова, вероятно, самой знаменитой песни Pink Floyd — Another Brick in the Wall — немедленно подхвачены многотысячным хором.

Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Недолгий перерыв завершился эффектным превращением экрана в электростанцию Баттерси, увековеченную на обложке альбома Animals. Над электростанцией с чадящими трубами реяла надувная свинья, героиня перформанса Pink Floyd 1976 года. Тему свиней Уотерс продолжил, появившись в соответствующей маске и с плакатом "Миром правят свиньи". Не так давно музыкант жаловался журналистам на то, что многие не обращают внимания на политический аспект песен Pink Floyd. "Мы часто писали о политике, хотя многие и считают, что наши песни о наркотиках", — улыбаясь, сказал он тогда. Теперь музыкант не оставляет выбора: не заметить политику в его произведениях нельзя.

Значительная часть второго отделения шоу была посвящена фигуре американского президента Дональда Трампа: музыкальные композиции сопровождались карикатурами на Трампа, порой крайне непристойными, скандальными цитатами из его речей и фотографиями. Над толпой в это время красноречиво парила гигантская надувная свинья с надписью "Оставаться человеком или умереть" на разных языках, в том числе на русском.

От Трампа Уотерс перешел к проблемам современного мира: неравенству, бедности, гигантским расходам на вооружение, пренебрежению правами человека.

© РИА Новости / Мария ТабакОформление сцены во время шоу Роджера Уотерса в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Оформление сцены во время шоу Роджера Уотерса в Лондоне

В конце зрители получили возможность посмотреть на самих себя, точнее, на свои отражения в гигантском надувном шаре-пузыре-луне. Появление знаменитой призмы с обложки альбома Dark Side of the Moon стало кульминацией шоу, зрители пели, танцевали, смеялись, обнимались, каким-то образом не переставая снимать самих себя и происходящее вокруг на мобильные телефоны.

Основатели группы Pink Floyd Ник Мэйсон и Роджер Уотерс. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Табак
Основатели Pink Floyd представили в Лондоне будущую выставку о самих себе

Pink Floyd в Лондоне в последнее время переживает ренессанс. Недавно в музее Виктории и Альберта прошла грандиозная выставка, посвященная истории группы. Уотерс, как и другой основатель группы Ник Мэйсон, приняли активное участие в подготовке и рассказали о многих ранее неизвестных фактах своей биографии. Но и им самим выставка преподнесла немало сюрпризов: например, Уотерс спустя много лет "встретился" с хорошо знакомой ему тростью, использовавшейся для наказания учеников школы для мальчиков в Кембриджшире.

На пресс-конференции в преддверии открытия выставки Уотерс говорил, что сильные мира сего забыли о том, что надо стремиться к открытости и доброте. Отвечая на вопрос о том, согласился бы он сыграть концерт на границе США с Мексикой, он ответил: "Я давно говорю, что готов сделать что-то такое, когда как-то решится ситуация с Израилем и Палестиной, и стена между ними будет ликвидирована. Да, если придет понимание того, что конфликтов нужно избегать и стремиться к взаимопониманию, я готов сыграть концерт в каком-то значимом месте. Если это будет граница Мексики и США, ну что ж, хорошо".

В этом смысле, как отмечает организатор московского концерта Уотерса, группа компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу-Центр" в анонсе шоу, примечательно, что Уотерс, в отличие от ряда мировых рок-звезд, решивших не включать выступления в Россию в свои графики в связи с непростой политической обстановкой, решил выступить в Санкт-Петербурге и Москве.

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