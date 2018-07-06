Избивавший Рианну певец Крис Браун задержан во Флориде

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Известный американский певец Крис Браун был арестован полицией в четверг вечером сразу после своего концерта в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), сообщает таблоид TMZ.

Представители правоохранительных органов завили, что действовали в соответствии с ордером, выданным ранее прокурором соседнего округа. TMZ предполагает, что причиной ареста стало нападение Брауна на фотографа в ночном клубе флоридского города Тампа в прошлом году.

Певец находится под пристальным вниманием правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, тогда бойфренд известной певицы Рианны, был осужден на 5 лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги. В октябре 2013-го исполнитель признал вину в совершении преступления, когда после драки с ним был госпитализирован мужчина.

В 2016 году Браун был задержан по подозрению в нанесении побоев на частной вечеринке. Несколько месяцев назад ему был предъявлен иск за изнасилование.