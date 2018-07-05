В трех регионах отметят юбилей Курской битвы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Установка памятника Советскому солдату-Победителю в Орловской области, запуск тематического "Поезда Памяти", открытие памятных досок в городах Курской дуги и другие мероприятия планируется осуществить в рамках празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, следует из материалов заседания Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий к памятной дате.

Оргкомитет, председателем которого является министр культуры РФ Владимир Мединский, был создан по указу президента РФ Владимира Путина о праздновании этой исторической даты. Одна из центральных ролей в организации праздничных мероприятий принадлежит Российскому военно-историческому обществу (РВИО).

"Сегодня важная для нас дата — ровно 75 лет назад в районе Курской дуги началась грандиозная битва. Курская битва уникальна по своим масштабам: концентрация войск, напряженность боевых действий, и, главное, ее значение для Второй мировой войны… В основу проведения празднования 75-летия Курской битвы включены три региона — Курская, Орловская, Белгородская области, через которые проходила Курская дуга", — сказал Мединский, открывая заседание.

Заседание оргкомитета состоялось в четверг в Музее Победы, в нем приняли участие, в частности, герой Советского Союза Михаил Булатов, почетный гражданин Курска, руководители администрации Орловской, Курской, Белгородской областей, руководители РВИО, "Росгвардии", "Росмолодежи", "Волонтеров Победы", военно-исторических музеев.

"Мы считаем, что празднование этой даты должно быть федерального масштаба… 17 июля из Москвы отправляется "Поезд Памяти" для ветеранов с фотовыставкой. На ключевых станциях его будут встречать, проводить экскурсии для пассажиров", — сказал глава РВИО Владислав Кононов. Он добавил, что поезд пойдет по маршруту Москва – Белгород – Прохоровка – Курск – Орел – Москва.

Кроме того, программа торжественных и памятных мероприятий включит открытие памятника Советскому Солдату-Победителю в Курской области, проведение уроков мужества к 75-летию победы, открытие памятных досок на фасадах школ, где учились герои битвы, и многие другие события, которые продолжатся в течение всего года.