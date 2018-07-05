Фестиваль европейского кино открылся в Вологде

ВОЛОГДА, 5 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. Восьмой фестиваль молодого европейского кино VOICES открылся в четверг в Вологде, сообщил РИА Новости начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.
"Жители областного центра с 5 по 8 июля увидят 30 картин, снятых молодыми режиссерами за последние годы. Основными площадками фестиваля станут кинотеатры "Ленком", "Салют" и Консисторский дворик Вологодского кремля", — сказал Осиповский.
По его словам в основном конкурсе участвуют шесть дебютных и вторых игровых картин европейских режиссеров, в том числе одна из России. Судить фильмы будет международное жюри.
Кинофестиваль проходит при поддержке компании "Северсталь" и правительства Вологодской области.
Итоги конкурса подведут в субботу. Жюри определит лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и лучшего исполнителя роли. Все победители получат серебряные с позолотой статуэтки, выполненные в виде рупора — символа фестиваля VOICES.