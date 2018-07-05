Умер французский журналист Клод Ланцман

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Французский журналист и документалист Клод Ланцман, скончавшийся накануне в Париже, сыграл важную роль в популяризации истории о собиборском восстании, сообщил РИА глава фонда Печерского, один из создателей фильма "Собибор" Илья Васильев.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Ланцман скончался на 93-м году жизни в одной из больниц Парижа.

"Для фонда Александра Печерского наследие Ланцмана было очень важно. У него был некий особый стиль авторский стиль в документальном кино о холокосте, о катастрофе европейского еврейства. Он использовал крупные планы, много разговаривал со свидетелями тех событий. Для популяризации нашей деятельности и истории о подлинных героях Собибора он сделал очень важный фильм, который так и называется "Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов", — сказал Васильев.

Он отметил, что фильм вышел в 2001 году и основан на беседе Ланцмана с одним из узников и активным участником восстания Йехудой Лернером.

"С точки зрения авторской подачи и внимания к тем фактам, благодаря которым могло случиться восстание, этот фильм, на наш взгляд, был очень важным. Во-первых, он содействовал популяризации этой истории собиборского восстания, а с другой — расставлял акценты, которые очень правильные и важные", — добавил собеседник агентства.

Ланцман родился 27 ноября 1925 года. Снимал документальные фильмы о нацистских лагерях смерти. Его девятичасовая картина "Шоа" была удостоена премий международных фестивалей, в том числе премии "Сезар", Берлинале и фестиваля в Роттердаме.