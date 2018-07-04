Репертуар Большого театра пополнится детскими постановками

На площади у Большого театра в Москве. Архивное фото

На площади у Большого театра в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Попечительский совет Большого театра в новом составе планирует уделить особое внимание репертуарной политике и, в частности, увеличить количество детских спектаклей, сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

В среду состоялось заседание попечительского совета Большого театра, его новым председателем стал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. По словам Голодец, Костин осуществляет постоянную поддержку проектов Большого театра.

"Сегодня во время обсуждения перспектив развития Большого театра был сделан акцент на репертуарной политике. Мы договорились с попечительским советом о приоритетной поддержке детского репертуара… Детский репертуар будет расширен, будут осуществлены новые постановки. Доля детских спектаклей существенно увеличится", — сказала Голодец на пресс-брифинге.

Костин своей задачей на новом посту видит обеспечение внебюджетных фондов финансирования театра. "Мы сегодня обсуждали также перспективы развития новых технологий деятельности театра", — добавил он.

По его словам, состав попечительского совета существенно сократился, поскольку из него вышли представители власти. Их места займут представители бизнеса, которые "могли бы оплачивать попечительские взносы", чтобы увеличить финансирование деятельности ГАБТа, пояснил Костин.

Также на заседании поднимались вопросы гастрольной деятельности театра — в частности, поддержки гастролей по территории РФ.