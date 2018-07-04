Костин возглавил попечительский совета Большого театра

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин избран председателем попечительского совета Государственного академического Большого театра, сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец на пресс-брифинге в среду.
Костин сменил на этом посту первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.
"Для меня это высокая честь, что коллеги единогласно избрали меня председателем. Большой театр — великий театр. Быть рядом с ним для любого человека очень почетно и интересно", — сказал Костин.