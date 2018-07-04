Костин возглавил попечительский совета Большого театра

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин избран председателем попечительского совета Государственного академического Большого театра, сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец на пресс-брифинге в среду.

"Сегодня состоялось заседание попечительского совета Большого театра в новом составе. Я рада представить нового руководителя попечительского совета — им стал Андрей Леонидович Костин", — сказала Голодец.

Костин сменил на этом посту первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

"Для меня это высокая честь, что коллеги единогласно избрали меня председателем. Большой театр — великий театр. Быть рядом с ним для любого человека очень почетно и интересно", — сказал Костин.