В Москве выступит группа Scooter

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Легендарная немецкая электронная группа Scooter выступит в Москве рамках юбилейного тура 2 ноября в столичном клубе Adrenaline Stadium, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что группа выступит 30 июня, но концерт был отменен.

Концерт состоится в мирового рамках турне 25 Years Wild & Wild Tour которое стартовало в 2018 году. В сентябре 2017 году группа выпустила свой 19-й студийный альбом "Scooter Forever", признанный критиками одним из лучших в карьере группы.

Группа, исполняющий электронную танцевальную музыку, была основана в 1993 году в Гамбурге фронтменом Эйч Пи Бакстером (Ханс-Петером Гердесом). Наряду с такими коллективами, как Tangerine Dream, Kraftwerk, Modern Talking, Rammstein, Scorpions, Boney M., Scooter является одной из самых успешных музыкальных групп в истории Германии. Общие продажи альбомов и синглов коллектива превышают 30 миллионов копий. Группа удостоена более чем 80 золотых и платиновых записей альбомов и синглов.