Модный дом Александра Терехова создал коллекцию к юбилею Парка Горького

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Известный российский дизайнер Александр Терехов и его модный дом разработали капсульную коллекцию к 90-юбилею Парка Горького, сообщила пресс-служба парка.

"В основе коллекции – прошлое и настоящее первого и самого популярного парка в стране", — говорится в сообщении.

"Парк Горького всегда работал с самыми прогрессивными и талантливыми людьми своего времени: Мельниковым, Щусевым, Власовым, братьями Стенбергами. Александр Терехов – один из самых известных и востребованных российских дизайнеров. Парк Горького – это всегда новое и смелое, авангард в широком смысле.", — цитирует пресс-служба директора Парка Горько Марину Люльчук.

Линьчук отметила, что сегодняшние подростки катаются на скейтах напротив той же арки главного входа, где прогуливались их бабушки и дедушки.

В коллекцию вошли универсальные практичные предметы casual-гардероба — футболки и худи с принтами, для создания которых были использованы аутентичные чёрно-белые фотографии с изображениями трёх символов парка: центральных ворот, скульптуры "Девушка с веслом" и парашютной вышки. Также в коллекции представлены сумки и другие аксессуары.