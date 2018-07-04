Кинопремьеры недели: новый "Человек-муравей" и "Пылающий" Ли Чхан Дона

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Новая часть очередного фильма про супергероев Marvel "Человек-муравей и Оса", любимец каннской кинокритики "Пылающий" Ли Чхан Дона и психологический триллер "Зверь" выйдут на российские экраны на этой неделе.

Человек-муравей и Оса

Скотт Лэнг, известный также как Человек-муравей, в исполнении Пола Радда снова возвращается на большие экраны. Он уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. Помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-муравью будет новая напарница — Оса, которую сыграла Эванджелина Лилли. Также в фильме снялись Майкл Пенья, Бобби Каннавале, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер.

Критики на сайте Rotten tomatoes поставили фильму 6,9 балла из 10, отметив, что после мрачного окончания эпичной франшизы про Мстителей, новое творение Марвел оказывается легче, светлее и веселее.

© Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса" © Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса"

Пылающий

Любимец критиков Каннского фестиваля этого года, южнокорейский фильм Ли Чхан Дона основан на рассказе Харуки Мураками "Сжечь Сарай". Молодой человек Чон-су встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за ее кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком. Однажды парочка приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного.

Картина не получила ни одной из наград смотра, но оставила неизгладимое впечатление у прессы. На Rotten tomatoes "Пылающему" поставили 9 баллов из 10. "Пылающий" все время обманывает сам себя, показывая путь человека, просыпающегося навстречу миру, который никогда не закончит играть с ним злые шутки", — отметил критик Эрик Кон.

© NHK (2018) Кадр из фильма "Пылающий" © NHK (2018) Кадр из фильма "Пылающий"

Зверь

В дебютном триллере британского режиссера Майкла Пирса рассказывается про девушку Молл, которая живет на небольшом острове и задыхается от непонимания и гнета семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время — по острову рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется от всех невидимых оков. Но счастье Молл не дает покоя ее семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским происшествиям. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или остаться на стороне большинства.

Критикам фильм очень понравился — ему поставили 7,4 балла из 10. Они отмечают "Зверя" за его суровую поэзию, психологическую напряженность, прекрасную игру актеров и захватывающий визуальный ряд.