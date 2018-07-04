Владимирские депутаты предлагают новые правила ремонта исторических домов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Cпециальные региональные программы ремонта и реконструкции жилых домов, признанных архитектурными и историческими памятниками, предлагают разработать депутаты Владимирской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

На прошедшем в Суздале VII парламентском форуме "Историко-культурное наследие России" под эгидой Совета Федерации России Владимирская область выступила с рядом инициатив в области реставрации и ремонта памятников истории и архитектуры, находящихся в частном владении.

"Немалая часть из них — это жилые дома. Их ремонт связан со значительными сложностями — проведением экспертизы, согласований, и финансово весьма затратен. Во Владимирской области такие объекты включают в региональную программу капремонта, но на сегодняшний день это уже не решает проблему. Мы предлагаем правительству совместно с территориями подумать над разработкой специальных региональных программ на условиях софинансирования по ремонту и реконструкции жилых домов, которые признаны архитектурными и историческими памятниками", — цитирует пресс-служба председателя Заксобрания области Владимира Киселёва.

Владимирские депутаты предлагают также внести изменения в закон об объектах культурного наследия с целью вынести в отдельный список работы, на которые особые правила не распространяются.

"Зачастую предметом охраны является не весь дом, а отдельный его элемент. Но если здание историческое, возникают дополнительные сложности с согласованием ремонта. При этом необходимости в разрешении на замену коммуникаций, лифтового оборудования, благоустройства территории объективно нет. И вот эти дополнительные проблемы надо убрать", — считает Киселев.

Еще одно предложение владимирских депутатов касается компенсации владельцам дома-памятника затрат на его ремонт. "Такое положение законодательно прописано, но на деле не всегда работает. Поэтому возникла другая идея — в счет компенсации предоставлять людям налоговые вычеты", — пояснил глава Заксобрания.

Все предложения владимирских законотворцев вошли в итоговые документы парламентского форума "Историко-культурное наследие России" и поступят на обсуждение в Совет Федерации.