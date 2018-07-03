Члены жюри "Высоцкий.Фест " рассказали, чего ждать от конкурса

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Члены жюри "Высоцкий.Фест " рассказали на пресс-конференции НСН о музыкальном конкурсе молодых авторов-исполнителей.

Председатель жюри, руководитель Фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий признался, что идея фестиваля принадлежит Владимиру Путину.

"Мы долго общались с президентом, показывали ему экспозицию, и в разговоре вдруг возникла такая идея", — отметил он.

По словам Высоцкого, пока призы будут не материальные, а творческие. Главных победителей будет три.

"Например — помощь в раскрутке. ВКонтакте обещает миллионную аудиторию победителям", — заявил он.

Одна из членов жюри, вокалистка группы "Слот" Нуки рассказала на пресс-конференции НСН, как будет оценивать претендентов. По ее словам, жанр не важен, главное-драйв.

"Это может быть вообще музыка без гитар, несмотря на то, что этап конкурса проходит через "Нашествие". Может быть, это будут рэп-исполнители. Это должна быть какая-то вещь, которая может зацепить", — сказала певица.

Другой член жюри, лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин считает, что конкурс должен стать долгосрочным проектом.

"Чтобы каждый год, идеально, когда на "Нашествии", потому что это доверие, настоящее. И каждый год мы будем узнавать о новых именах!", — пояснил музыкант. Он также добавил, что конкурс будет серьезной проверкой на прочность для молодых музыкантов.

Член жюри, продюсер фестиваля "Нашествие-2018" Андрей Матвеев рассказал о сайте конкурса и о том, как будут отбирать работы.

"Сайт посещает в день около шести тысяч человек, и к вечеру будет около 400 закачек музыкальных произведений. Что будет потом с этими музыкальными произведениями: с сегодняшнего дня у нас работает команда редакторов и членов жюри, которые прослушают каждое произведение", — пообещал он.

Матвеев отметил, что в сентябре десять финалистов смогут записаться в студии на хорошем оборудовании вместе с профессиональными продюсерами и музыкантами.

Первый этап конкурса проходит с 25 июня по 20 июля. В нем могут принять участие авторы в возрасте от 18 до 35 лет. Претенденты должны выложить на официальном сайте конкурса свой трек. Жюри из 32 человек отберет 160 исполнителей, который примут участие в отборочных концертах. Пятьдесят из них выступят на специальной сцене "Высоцкий" фестиваля "Нашествие". Десять финалистов выступят на финальном гала-концерте в Москве.

Желающие поучаствовать в конкурсе могут загрузить свой трек на официальном сайте конкурса.