"Больше смертей и крови": звезда "Игры престолов" рассказала о новом сезоне

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Игра Престолов" Софи Тернер в интервью журналу Observer призналась, что последние эпизоды будут самыми жестокими и "кровавыми" в истории саги.
Актриса также отметила, что рада тому, как закончится сериал для ее героини Сансы.
"Я всегда видела в Сансе что-то воинственное, чего другие, думаю, не замечали. Мне всегда казалось, что она учится и развивается", — добавила Тернер.
Сериал "Игра престолов" снят по циклу романа Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Его сюжетная линия развивается на двух вымышленных континентах, где ряд древних и богатых родов борются за власть над семью королевствами Вестероса.
Сага обрела популярность благодаря детальной разработке и неожиданным поворотам сюжета, включая смерть главных героев. В настоящий момент на счету сериала 38 престижных премий "Эмми".