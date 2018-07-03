"Больше смертей и крови": звезда "Игры престолов" рассказала о новом сезоне

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Игра Престолов" Софи Тернер в интервью журналу Observer призналась, что последние эпизоды будут самыми жестокими и "кровавыми" в истории саги.

"Между различными маленькими группами нарастает напряжение, они борются за то, что считают правильным. <…> Это "Игра Престолов", так что она будет еще более кровавой, и в ней будет еще больше смертей и мучительных эпизодов, чем во все предыдущие годы", — рассказала Тернер.

Актриса также отметила, что рада тому, как закончится сериал для ее героини Сансы.

"Я всегда видела в Сансе что-то воинственное, чего другие, думаю, не замечали. Мне всегда казалось, что она учится и развивается", — добавила Тернер.

Сериал "Игра престолов" снят по циклу романа Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Его сюжетная линия развивается на двух вымышленных континентах, где ряд древних и богатых родов борются за власть над семью королевствами Вестероса.

Сага обрела популярность благодаря детальной разработке и неожиданным поворотам сюжета, включая смерть главных героев. В настоящий момент на счету сериала 38 престижных премий "Эмми".