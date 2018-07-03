МОСКВА, 03 июл — РИА Новости. Кинопродюсеры Сергей Сельянов и Игорь Мишин и режиссеры Валерий Тодоровский и Алексей Попогребский вошли в попечительский совет российского фестиваля уличного кино, сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль уличного кино стартовал 2 июня и продлится до 16 сентября, он охватит 1100 городов от Владивостока до Лиссабона. В первый месяц в фестивальной эстафете приняли участие более ста российских городов. В программу фестиваля вошли девять короткометражных картин, еще 33 фильма будут показаны вне конкурса.

"В попечительский совет фестиваля вошли кинопродюсеры Сергей Сельянов и Игорь Мишин, режиссеры Валерий Тодоровский и Алексей Попогребский, кинокритик Стас Тыркин и другие заслуженные деятели кино", — говорится в сообщении организаторов.

"Совершенно уникальный проект, причем уникальный в мировом масштабе. Такой своеобразный вариант альтернативного проката русского короткого метра. Работы молодых кинематографистов получают аудиторию, о которой не могли и мечтать. А аудитория – радость и удовольствие от знакомства с прекрасным", — приводят организаторы слова председателя попечительского совет Игоря Мишина.

Фестиваль уличного кино проходит при информационной поддержке РИА Новости – флагманского ресурса медиагруппы "Россия сегодня".