Кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на семи площадках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Семь основных площадок для проведения второго фестиваля нового российского кино "Горький fest" определены в Нижнем Новгороде, сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Второй кинофестиваль российского кино "Горький fest" будет проходить в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. В конкурсной программе смотра заявлено более 200 картин российских режиссеров различных форм — от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.

"Показ фильмов фестиваля "Горький fest" будет осуществляться с 21 по 25 июля на семи площадках: в театре драмы, театре "Комедiя", а также в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник" и "Смена". Кроме того, для нижегородцев и гостей города будет организована демонстрация фильмов на открытой площадке в летнем кинотеатре "Горький fest" на Нижневолжской набережной. Специально для этого напротив амфитеатра будет установлен большой светодиодный

LED-экран, который позволит смотреть фильмы не только поздно вечером, но и в светлое время суток", — говорится в сообщении.

Билеты на сеансы будут бесплатно распространяться в кассах учреждений культуры, участвующих в фестивале "Горький fest". В театре драмы и в театре "Комедiя" в закрытом режиме пройдут конкурсные кинопоказы.

Помимо просмотров нижегородцев и гостей города ждут встречи с создателями картин.