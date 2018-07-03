МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Кассовые сборы российских фильмов за первые шесть месяцев 2018 года составили 10,2 миллиарда рублей, что более чем в полтора раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости во вторник исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

"За первые шесть месяцев года совокупные кассовые сборы российских фильмов составили 10,2 миллиарда рублей, на 57% превысив показатель аналогичного периода прошлого года", — сказал Малышев.

По его словам, сборы в 2017 году за этот же период составили 6,5 миллиарда рублей, а в 2016 году — 5,6 миллиарда рублей.

Малышев подчеркнул, что динамично растут показатели российского кино и в иностранном прокате. "Фонд кино ведет аналитику и зарубежного бокс-офиса отечественных фильмов. И если в прошлом году мы совокупно собрали 44,3 миллиона долларов, то за эти полгода цифра уже достигла 30 миллионов долларов. Почти половину этой суммы, 13,8 миллиона долларов, принесли сборы мультфильма "Снежная королева 3" в Китае", — добавил собеседник агентства.