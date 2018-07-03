МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Кассовые сборы российских фильмов за первые шесть месяцев 2018 года составили 10,2 миллиарда рублей, что более чем в полтора раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости во вторник исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.
"За первые шесть месяцев года совокупные кассовые сборы российских фильмов составили 10,2 миллиарда рублей, на 57% превысив показатель аналогичного периода прошлого года", — сказал Малышев.
По его словам, сборы в 2017 году за этот же период составили 6,5 миллиарда рублей, а в 2016 году — 5,6 миллиарда рублей.