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Культура

Умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая

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© Фото : Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедииАктриса Театра музыкальной комедии, заслуженная артистка России Ольга Лозовая. Архивное фотоАктриса Театра музыкальной комедии, заслуженная артистка России Ольга Лозовая. Архивное фото
© Фото : Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Заслуженная артистка России Ольга Лозовая умерла в Петербурге на 48-м году жизни после продолжительной болезни.

Как отмечается в сообщении Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, Лозовая была любимицей публики и одной из самых ярких звезд. Ее коллеги рассказали, что актриса тяготела к созданию характерных ролей.

Также в театре отметили, что у нее было яркое чувство юмора.

"Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом — такой она была и останется в памяти друзей и коллег", — отмечается в сообщении.

Предположительно, Лозовую похоронят на Смоленском кладбище, но точное место и дата станут точно известны во вторник, рассказал Пятому каналу генеральный директор Театра Музыкальной комедии Юрий Шварцкопф.

Соболезнования в связи с утратой

Свои соболезнования родным, близким и друзьям в связи со смертью Лозовой выразил городской комитет по культуре.

"Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей петербургскую культуру", — говорится в сообщении.

Как рассказала РИА Новости ведущая актриса Московского театра оперетты, заслуженная артистка России Жанна Жерде, Ольга Лозовая была великолепной, очень органичной актрисой.

"Я видела ее в нескольких спектаклях, но лично знакомы мы не были. Мои глубокие соболезнования ее родным и близким", — сказала она.

Соболезнования в связи с утратой также выразил театральный режиссер Вячеслав Цюпа.

В беседе с RT он рассказал, что часто у актеров разделяются умения — есть хороший голос, но отсутствует сопереживание.

"Оля была замечательной Стасси в спектакле "Сильва", поставленном в Ленинградском театре музыкальной комедии", — сказал Цюпа.

Он напомнил, что Лозовую приглашали вместе с Иваном Корытовым в Красноярск на парный концерт. "Они показали удивительную программу и расшевелили весь зрительный зал. Все смотрели на этот мастер-класс", — добавил он.

Биография Ольги Лозовой

Ольга Лозовая родилась в 1972 году в Саратовской области, в городе Энгельс. Служила в Волгоградском театре музыкальной комедии, в Томском музыкальном театре. В 1999 году ее приняли в Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, где она стала одной из ведущих актрис труппы.

© Фото : аккаунт Ольги Лозовой в социальной сети ВКонтактеАктриса Театра музыкальной комедии, заслуженная артистка России Ольга Лозовая
© Фото : аккаунт Ольги Лозовой в социальной сети ВКонтакте
Актриса Театра музыкальной комедии, заслуженная артистка России Ольга Лозовая

Лозовая сыграла более двадцати разноплановых ролей в таких спектаклях, как "Королева чардаша", "Мистер Икс", "Венские встречи", "Хелло, Долли!", "Моя прекрасная леди", и других.

В 2004 году Лозовая была удостоена первой премии на Международном конкурсе артистов оперетты имени М. Водяного в Одессе, в 2005 году ей присвоили звание "Заслуженная артистка России". В 2009 году актриса была награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

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