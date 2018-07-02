Автобиографию Дементьева "И все-таки жизнь прекрасна" опубликуют в июле

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Автобиографическая книга поэта Андрея Дементьева "И все-таки жизнь прекрасна", включающая воспоминания о ключевых моментах истории страны и выдающихся деятелях культуры, выйдет в июле, сообщили РИА Новости в издательстве "АСТ".

Дементьев скончался на 90-м году жизни за несколько недель до своего юбилея. Его похоронили на Кунцевском кладбище в минувшую пятницу.

"Несмотря на годы, Андрей Дмитриевич был полон творческой энергии… Он активно работал над книгой автобиографической прозы "И все-таки жизнь прекрасна", которая в июле этого года выйдет в издательстве АСТ. В своей последней книге Андрей Дмитриевич искренне рассказывает о своей жизни, касаясь ключевых моментов истории нашей страны, дает яркие портреты известных писателей, художников, артистов, политиков", — рассказали в издательстве.

Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал "Юность".