Медведев поздравил с 90-летием актрису Татьяну Пилецкую

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актрису театра и кино Татьяну Пилецкую с 90-летним юбилеем и отметил, что ее элегантность и грация не раз вдохновляла художников, скульпторов и режиссеров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Неповторимая, талантливая актриса, Вы обладаете яркой индивидуальностью, особым драматическим даром. Ваша элегантность, утончённость и грация не раз вдохновляли художников, скульпторов и режиссёров", — сказал Медведев.

Он также добавил, что глубокие и искренние образы, созданные Пилецкой на сцене знаменитого театра "Балтийский дом" и в кино, восхищают миллионы зрителей. По его мнению, Пилецкая умеет "быть убедительной и органичной во всём", поэтому каждый ее выход на сцену, новая роль или книга – "это всегда событие, которое дарит людям незабываемые впечатления".