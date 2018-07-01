Итальянская Ивреа вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

РИМ, 1 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский город Ивреа, известный как место производства печатных машинок Olivetti, вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщают в воскресенье всемирная организация и министерство культуры Италии.

"Расположенный в области Пьемонт, промышленный город Ивреа развивался как экспериментальная площадка компании Olivetti, производителя пишущих машинок, механических калькуляторов и настольных компьютеров. В городе находятся крупный завод, административные здания, а также специализированные помещения, предназначенные для социальных услуг и жилья", — сообщает ЮНЕСКО.

Планировка города разработана ведущими итальянскими проектировщиками и архитекторами, в основном в период между 1930-ми и 1960-ми годами. Будучи образцовым социальным проектом, город Ивреа является примером современного видения взаимосвязи между производством и архитектурой.

Включение итальянского города в список прошло в рамках заседания комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящего в Бахрейне.

"Ивреа, идеальный город промышленной революции 20 века, стал 54-м итальянским объектом ЮНЕСКО, — заявил глава минкультуры Италии Альберто Бонисоли. — Ивреа представляет собой исключительный пример экспериментирования социальных и архитектурных идей над промышленными процессами и инновативного опыта промышленного производства мирового уровня, которое обращает особенное внимание на благосостояние местного сообщества".

Форму города и городские строения спроектировали одни из самых известных архитекторов и урбанистов того времени. В периметр его инфраструктуры входят не только производственные здания фабрики Olivetti, но и жилые строения, офисы, социальные службы, детские сады и столовая.