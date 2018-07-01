Медведев поздравил одного из создателей "Ну, погоди" Курляндского с юбилеем

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил заслуженного деятеля искусств России Александра Курляндского с 80-летием и отметил, что миллионы детей и взрослых любят творчество писателя и сценариста, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"В нашей стране Вас любят миллионы детей и взрослых. Ведь Вы – автор множества замечательных мультфильмов, юмористических рассказов и серьёзных произведений для взрослых", — подчеркнул Медведев в послании.

Также он добавил, что на мультфильмах, в создании которых участвовал Курляндский, выросло не одно поколение зрителей, которые и сегодня с удовольствием смотрят их со своими детьми и внуками.

Александра Курляндский – российский писатель, сатирик, драматург и сценарист, один из создателей знаменитых мультипликационных сериалов "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая".