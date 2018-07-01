В РАМТ стартуют "Летние балетные сезоны"

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Традиционные для Российского академического молодежного театра "Летние балетные сезоны" стартуют в воскресенье и продлятся до 26 августа, сообщили в пресс-службе РАМТ.

В афише "Летних балетных сезонов" — "золотая" коллекция русской классической хореографии: "Жизель" Адана, "Баядерка" и "Дон Кихот" Минкуса, "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Прокофьева, а также "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик" Чайковского.

Это постановки легендарных хореографов – Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского.

Балет-открытие "Сезонов" — "Лебединое озеро" — будет представлен в исполнении нового участника проекта – Национального классического балета. Молодой коллектив, основанный в 2010 году, уже зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балета.

Впервые в репертуаре "Сезонов" появится балет Петипа "Баядерка", в основе сюжета которого лежит красивая легенда о трагической любви танцовщицы и воина.

В этом году в проекте вновь принимает участие театр балета "Арт-Да" — молодой перспективный коллектив, чьи выступления прошли в прошлом году с огромным успехом. Труппа работает под девизом "Талант и преданность классическим традициям русского балета".

Вернулся в афишу "Сезонов" театр классического балета Смирнова-Голованова, больше известный как "Смирнов Балет". Коллектив, основанный Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССР негосударственной балетной труппой.

Спектакли "Летних балетных сезонов" традиционно проходят в РАМТ, который расположен в центре Москвы на Театральной площади рядом с Большим и Малым театрами.

За 17 лет спектакли "Сезонов" посетили более 700 тысяч человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрального сезона. Но москвичи проявили к летним балетным спектаклям не меньший интерес. И скоро "Сезоны" стали заметным событием в культурной жизни российской столицы.