Искусство вне политики: Вена проводила театр балета Эйфмана стоячей овацией

ВЕНА, 1 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Стоячей овацией в венском Бургтеатре в субботу завершились гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана по Европе, где артисты выступили со спектаклем "Чайковский. PRO et CONTRA".

Турне стартовало в начале июня в Монако. После театр отправился в Берлин, затем в Братиславу и, наконец, в Вену. Завершая тур, артисты трижды вышли на сцену знаменитого венского Бургтеатра.

В субботу, в заключительный день гастролей постановка о Чайковском была здесь показана дважды. После окончания спектакля в зале раздались аплодисменты и крики "Браво!", после восторженная публика стоя рукоплескала артистам на поклонах.

Балет Бориса Эйфмана "Чайковский. PRO et CONTRA" — итог многолетнего осмысления хореографом личности и творческого мира великого композитора. Спектакль сочинен на музыку Петра Ильича Чайковского и философски осмысливает основные этапы жизненного пути и творческой биографии композитора.

Премьера спектакля состоялась в Санкт-Петербурге в конце мая 2016 года в преддверии 70-летия Эйфмана. В ноябре за исполнение партии Антонины Милюковой, жены Чайковского, солистке театра Любови Андреевой вручили премию "Золотой софит". Артистический ансамбль балета "Чайковский. PRO et CONTRA" удостоился специального приза экспертного совета "Золотого софита".

Искусство вне политики

"Для меня выступления в Вене всегда очень волнительны. Здесь очень сильные балетные артисты, и мы знаем, что они приходят на наши спектакли. А они знают, что от нас требует балетмейстеры", — рассказала РИА Новости солистка театра Любовь Андреева.

Дебют театра на венской сцене состоялся в июне 2016 года, тогда труппа Эйфмана танцевала в Бургтеатре "Роден", рассказала Андреева.

По словам заслуженного артиста России Олега Габышева, исполнявшего партию Чайковского, в каждом городе танцуется по-разному, но Вена всегда отличается радушием и гостеприимством.

"Мне кажется, в тот раз очень хорошо принимали спектакли, а в этот раз — особенно. Чувствуется, что зритель смотрит с такой концентрацией, вниманием, пытается уловить каждый жест, понять философию нашего балета. Наш балет очень символичен, в нем много подтекстов, он заставляет зрителя анализировать", — поделился своими впечатлениями Габышев.

Европейское турне театра прошло в непростой международной обстановке, но артисты не видят в этом затруднений для своего творчества.

"Искусство всегда должно быть вне политики, вне зависимости от положения или ситуации в стране и в мире. Мне хочется верить, что искусство действительно согревает сердца и сближает интернациональные души, соединяя их в единый поток", — отметил Габышев.

Солисты рассказали, что в их коллективе много людей из других стран, в том числе из Португалии и Украины, при этом они говорят о коллегах исключительно как о большой и дружной семье.