Праздник Ысыах Олонхо в Якутии собрал около четырех тысяч человек

АЛДАН (Якутия), 30 июн – РИА Новости. Около 4 тысяч человек, в том числе представители малых народностей, собрались на праздник Ысыах Олонхо в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Главной темой республиканского Ысыаха Олонхо, который в этом году проводится в городе Алдан, стало многообразие культур.

"Праздник собрал более 4 тысяч гостей из 30 улусов Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска и зарубежных стран. Среди гостей – представители малочисленных народностей", — отметил республиканский организационный комитет.

Ысыах Олонхо отмечается в Якутии с 2006 года после признания ЮНЕСКО в 2005 году героического якутского эпоса Олонхо шедевром устного и нематериального наследия человечества.