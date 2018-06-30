American Thinker объяснил, почему Солженицын был прав насчет Запада

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Речь Александра Солженицына о расколе западного общества, с которой он выступал в Гарварде в 1978 году, вызвала море критики в прессе, опровергая мнение о том, что на Западе можно говорить все, что думаешь. Однако, проанализировав нынешнюю ситуацию, трудно не заметить, что автор "Архипелага ГУЛАГ" был прав, пишет глава Лондонского центра политических исследований Герберт Лондон в статье для American Thinker.
В речи под названием "Расколотый мир", посвященной возникновению "разных миров" и оценке западного общества, Солженицын указывал, что по одну сторону разлома оказалась "свобода", которая с неутолимой страстью занимается накоплением материальных благ — и ценится превыше всего остального, а в центре этого уравнения находится человек, над которым "нет никакой силы". Результатом этого, по мнению писателя, становится "нравственная нищета", занятая поисками смысла.
СМИ спешно обвинили Солженицына в том, что он сам "потерял равновесие" и олицетворяет "расколотый дух". Однако если провести анализ этого выступления сейчас, спустя сорок лет, и сравнить с нынешними культурными условиями на Западе, можно прийти к выводу, что Солженицын даже проявил "чрезмерную осторожность", считает Лондон. По его мнению, американцы теперь полностью поглощены достижением материальных целей, забывая о духовности.
"Я был изумлен, увидев, как Роберт Де Ниро на церемонии вручения премии "Тони" самым вульгарным образом высказался в адрес президента Соединенных Штатов. И это тот самый Де Ниро, который получил президентскую Премию свободы, считающуюся самой престижной наградой в стране. Меня в равной мере озадачило вручение Пулитцеровской премии рэперу Кендрику Ламару, который во время своих выступлений неизменно держится за ширинку. И я должен признать, что вручение Нобелевской премии Бобу Дилану было полным крахом нравственных стандартов, поскольку этой награды лишились некоторые литературные светила 20-го века", — пишет автор статьи.
Если на основе сегодняшних трендов делать прогнозы на будущее, то Запад со своим "скрытым релятивизмом" рискует потерять мировое влияние, предупреждает автор статьи. "Как общество, которое не уверено в своем смысле и значении, может соперничать с фанатичной культурой, точно знающей, чего она хочет добиться? <…> Постепенный упадок присутствует в каждой щели и трещине нашей культурной жизни. Ортодоксии упадка придерживаются университеты. Говорящие головы на ток-шоу повторяют одни и те же пошлости, которые мы слышали многократно. А правда разрушается постмодернистской верой в то, что важнее всего глубокие чувства из подсознания. <…>. Всем, кого волнует судьба западной культуры, пора взглянуть на Америку и Запад беспристрастно — и задуматься, что мы там видим сейчас и почему", — заключает Лондон.