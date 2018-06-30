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Культура

American Thinker объяснил, почему Солженицын был прав насчет Запада

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© AP PhotoПисатель Александр Солженицын. 1973 годПисатель Александр Солженицын. 1973 год
© AP Photo

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Речь Александра Солженицына о расколе западного общества, с которой он выступал в Гарварде в 1978 году, вызвала море критики в прессе, опровергая мнение о том, что на Западе можно говорить все, что думаешь. Однако, проанализировав нынешнюю ситуацию, трудно не заметить, что автор "Архипелага ГУЛАГ" был прав, пишет глава Лондонского центра политических исследований Герберт Лондон в статье для American Thinker.

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В речи под названием "Расколотый мир", посвященной возникновению "разных миров" и оценке западного общества, Солженицын указывал, что по одну сторону разлома оказалась "свобода", которая с неутолимой страстью занимается накоплением материальных благ — и ценится превыше всего остального, а в центре этого уравнения находится человек, над которым "нет никакой силы". Результатом этого, по мнению писателя, становится "нравственная нищета", занятая поисками смысла.

СМИ спешно обвинили Солженицына в том, что он сам "потерял равновесие" и олицетворяет "расколотый дух". Однако если провести анализ этого выступления сейчас, спустя сорок лет, и сравнить с нынешними культурными условиями на Западе, можно прийти к выводу, что Солженицын даже проявил "чрезмерную осторожность", считает Лондон. По его мнению, американцы теперь полностью поглощены достижением материальных целей, забывая о духовности.

"Я был изумлен, увидев, как Роберт Де Ниро на церемонии вручения премии "Тони" самым вульгарным образом высказался в адрес президента Соединенных Штатов. И это тот самый Де Ниро, который получил президентскую Премию свободы, считающуюся самой престижной наградой в стране. Меня в равной мере озадачило вручение Пулитцеровской премии рэперу Кендрику Ламару, который во время своих выступлений неизменно держится за ширинку. И я должен признать, что вручение Нобелевской премии Бобу Дилану было полным крахом нравственных стандартов, поскольку этой награды лишились некоторые литературные светила 20-го века", — пишет автор статьи.

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Между тем Солженицын еще в 1970-е годы понимал, что если "Бога вытеснит гуманизм", то будет возможна и допустима любая идея, которая может прийти человеку в голову, отмечает политолог. С пути сбились даже церкви и синагоги, которые сегодня уделяют больше времени социальным условиям, нежели религиозным учениям, считает он.

Если на основе сегодняшних трендов делать прогнозы на будущее, то Запад со своим "скрытым релятивизмом" рискует потерять мировое влияние, предупреждает автор статьи. "Как общество, которое не уверено в своем смысле и значении, может соперничать с фанатичной культурой, точно знающей, чего она хочет добиться? <…> Постепенный упадок присутствует в каждой щели и трещине нашей культурной жизни. Ортодоксии упадка придерживаются университеты. Говорящие головы на ток-шоу повторяют одни и те же пошлости, которые мы слышали многократно. А правда разрушается постмодернистской верой в то, что важнее всего глубокие чувства из подсознания. <…>. Всем, кого волнует судьба западной культуры, пора взглянуть на Америку и Запад беспристрастно — и задуматься, что мы там видим сейчас и почему", — заключает Лондон.

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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
maks.chuprin.87
Да запад с той же Америкой уже давно загнили, да вот что-то увы процесс сильно затянулся, и они всё никак в труху сгнить не могут.
06:18
30.06.2018
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