МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Художник и комиксист Павел Сухих, более известный как Хихус, скончался в возрасте 50 лет от рака, сообщили в ночь на субботу его друг Константин Комардин и писатель Сергей Кузнецов.

"Хихус ушел… Двадцать лет мы работали вместе, веселились, спорили, рисовали, творили, путешествовали, снова рисовали и даже анимацию делали, радовались успехам и славе, снова творили и ругались в мясо, на этой почве… но создавали новые реальности, новые миры", — написал Комардин в Facebook.

"Хихус Джа, легкого тебе пути и чистого света. Но нам будет тебя не хватать… У него был рак, израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит. Публично он обо всем этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил. Насколько я знаю, умер легко", — написал он в Facebook.

Хихус — один из самых известных российских рисовальщиков комиксов, лидер движения комиксистов "Люди мертвой рыбы", создатель первого российского фестиваля комиксов "КомМиссия", идеолог проекта "Респект". Он родился в СССР, жил в Дании, после падения Берлинской стены перебрался в Германию, потом вернулся в Россию. Его первый комикс — "Красные башмачки", пересказ сказки Ганса Андерсена.