Не только мундиаль: куда пойти помимо футбола в городах чемпионата мира

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В городах, принимающих чемпионат мира по футболу, одновременно проходит множество летних фестивалей, концертов и выставок. РИА Новости выбрало наиболее интересные.

Большинство культурных мероприятий в июне и июле приурочено в этом году к мировому первенству. Кажется, даже в музеях и концертных залах футбол на первом месте. В Третьяковской галерее в Москве проходит выставка "Футбол и не только" — скульптура и живопись 1920-1990-х годов из собрания музея, так или иначе связанные с этим видом спорта.

Первому чемпионату мира, который состоялся в Уругвае в 1930 году, посвящена экспозиция в Московском Мультимедиа Арт Музее. Все экспонаты — фотографии, плакаты, пригласительные билеты и прочие футбольные атрибуты — привезены из Монтевидео.

Организаторы Chess & Jazz неожиданно объединили джазовую импровизацию и шахматы. В московском саду "Эрмитаж" 7 июля под живую музыку пройдут турниры на свежем воздухе. В качестве хедлайнера заявлен американский рэпер Си Ло Грин (Cee Lo Green).

© Фото : Роман Панкратов / Предоставлено пресс-службой фестиваля Фестиваль "Традиция" в подмосковном Захарово © Фото : Роман Панкратов / Предоставлено пресс-службой фестиваля Фестиваль "Традиция" в подмосковном Захарово

В этот же день в подмосковном Захарово — фестиваль "Традиция". В усадьбе, где провел детство в доме своей бабушки Пушкин, будут исполнять самую разную музыку — от классики до рока и рэпа. А пушкинские стихи прозвучат вперемешку с современной лирикой. Завершит праздник перформанс на воде.

В большинстве городов нынешнего чемпионата со 2 июля начнутся показы российского фильма "Русалка. Озеро мертвых". Авторы считают, что хоррор — интернациональный жанр, понятный зрителям всех стран.

Поэтому картину решили сопроводить английскими субтитрами — для иностранных болельщиков. Фильм можно увидеть в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Сочи.

В Санкт-Петербурге 12 июля открывается фестиваль "Опера — всем". Шедевры оперной классики прозвучат под открытым небом в естественных декорациях — архитектурных ансамблях Северной столицы.

В Гатчине 7 июля пройдет Ночь музыки, где тоже прозвучит классика. Сцену установят на Белом озере Дворцового парка, а зрительные места — по берегам.

Для любителей уличного искусства в этот же день на Васильевском острове в пространстве "Порт Севкабель" — фестиваль представителей городских субкультур.

В знаменитом Петергофе первое воскресенье июля объявлено днем эпохи Возрождения с реконструкцией рыцарских каруселей, уличных театров, с участием ремесленников и торговцев.

Еще один исторический фестиваль уже в середине месяца пройдет в Выборге — традиционно это "Рыцарский замок". Организаторы возрождают атмосферу рыцарских турниров, зрелищных поединков и шумной ярмарки.

В конце июня в Калининграде началась Всемирная янтарная неделя. Этот красивый камень — действительно неиссякаемый источник не только дохода, но и вдохновения для жителей города. В течение семи дней здесь будут выставки, концерты, модные показы, квесты. В программе даже чемпионат по ловле янтаря.

Крупнейший центр современного искусства в регионах, "Арсенал" в Нижнем Новгороде тоже не остался в стороне от футбольной темы. На выставке "Гол" — архивные снимки трех поколений спортивных фотографов Волковых. Лев Яшин и Марадона, Олег Блохин и Оливер Кан — портреты самых ярких футбольных звезд.

В Нижегородской области с 6 по 8 июля — "Русская Тоскания". На озере в 50 километрах от города состоится регата стилизованных лодок. Также обещают водные прогулки, исторические реконструкции и вечерний салют.

В Казани 4 июля выступит одна из лучших российских сопрано Хибла Герзмава. В программе — Гендель, Моцарт, Пуччини и джазовые обработки Гершвина. Вместе с певицей на сцену выйдет известный джазовый пианист Даниил Крамер.

Одновременно в городе проходят Нуреевский и Шаляпинский фестивали, представляющие известные балетные и оперные спектакли. В ближайшие дни зрителей ждут балет "Золотая орда" и опера "Набукко".

Под Самарой в городе Тольятти в начале июля — фестиваль "Тремоло". Классическая музыка в исполнении "Теноров XXI века", балет "Река" пермского театра Панфилова. Из Москвы приедет "Активный театр" с постановкой "Толстого нет": действие пьесы о последних днях жизни писателя разворачивается без него. Из столицы в Тольятти привезут выставку одного из значимых послевоенных авангардистов Бориса Жутовского.

В Екатеринбурге на одной концертной площадке 8 июля соберутся "Сплин", Земфира, Дельфин. Чуть раньше, 4-го и 5-го числа, в театре оперы и балета — "Ромео и Джульетта" Прокофьева. Этот спектакль, поставленный на екатеринбургской сцене хореографом Вячеславом Самодуровым, номинирован на "Золотую маску".