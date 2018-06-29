МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Поэта Андрея Дементьева похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, сообщила вдова поэта Анна Пугач РИА Новости в пятницу.

Дементьева похоронили рядом с его сыном, трагически погибшим 22 года назад. Поэт скончался на 90-м году жизни за несколько недель до своего юбилея. Прощание с поэтом прошло в зале имени Чайковского в пятницу.

Простились с поэтом ведущий Владимир Соловьев, поэт Александр Шаганов, поэт Илья Резник, народный артист Иосиф Кобзон, секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев, народные артистки Илзе Лиепа и Надежда Бабкина, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества Михаил Швыдкой, актер Вениамин Смехов, композитор Левон Оганезов, педиатр и хирург Леонид Рошаль. Практически все декламировали его стихи.

Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал "Юность".