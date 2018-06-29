Одна из улиц Твери будет носить имя Дементьева

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Одна из улиц в Твери будет носить имя поэта Андрея Дементьева, сообщило правительство Тверской области в пятницу.

Во вторник стало известно, что Дементьев скончался на 90-м году жизни. Поэт родился в городе Калинин (нынешняя Тверь), окончил там школу и учился в Калининском пединституте (ныне — Тверской госуниверситет). Является почетным гражданином региона и города Твери. В пятницу Дементьева похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Церемонии прощания с поэтом прошла в концертном зале имени Чайковского.

"Улица в Твери будет носить имя Андрея Дмитриевича Дементьева. Память о нем, его творчестве — это память о целой эпохе. Мы также учредим премию имени Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым поэтам – участникам конкурса "Зеленый листок". Он проводится в Доме поэзии ежегодно по инициативе Андрея Дмитриевича", — заявил после траурной церемонии губернатор региона Игорь Руденя.

Власти отмечают, что в Москву на церемонию прощания от Тверской области отправилась делегация в составе 120 человек. В их число вошли представители руководства региона и администрации Твери, депутаты регионального заксобрания, руководители учреждений культуры, образования, общественных организаций. В Твери у Дома поэзии была организована прямая видеотрансляция прощания.

Андрей Дементьев — один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий, почетный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии СССР (1985 год). Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1972–1993 годах Дементьев работал в журнале "Юность", 12 из них — главным редактором.