Мостовой снимется в фильме о футболисте Стрельцове

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил РИА Новости, что появится в одном из эпизодов фильма Ильи Учителя "Стрельцов" о выдающемся советском футболисте Эдуарде Стрельцове.

Мостовой выступил в качестве консультанта картины. На вопрос РИА Новости о том, будет ли он сам сниматься в фильме, футболист ответил: "Буду".

Исполнитель роли Стрельцова Александр Петров рассказал на пресс-конференции в пятницу, что в юности играл в футбол и мечтал стать футболистом. "Если бы мне в юности сказали, что я буду сниматься в кино и играть в футбол, я бы не поверил. Я играл в футбол за переславскую команду и мечтал стать футболистом. Мне снились сны, как я выхожу на огромный стадион в форме, и дух захватывает", — сказал Петров.

"У меня была обратная ситуация: я играл все время в футбол и не видел себя без мяча, но думал, что можно было бы стать актером. Александр Петров неплохо играет в футбол. Мы разработаем стратегию", — сказал Мостовой.

Эдуард Стрельцов уже в 17 лет стал нападающим сборной СССР, а в 19 — Олимпийским чемпионом (Мельбурн, 1956 год). Вся страна ждала встречи "русского Пеле" с восходящей звездой бразильской сборной на чемпионате мира в Швеции (1958 год), но судьба распорядилась иначе. Спортивная карьера Стрельцова была прервана 5 годами тюремного заключения по ложному обвинению. Когда, казалось, дорога в футбол навсегда отрезана, Стрельцов совершает невозможное: возвращается на поле и завоевывает звание лучшего футболиста Советского Союза.

Роли в фильме кинокомпании "Рок" Алексея Учителя исполнили Александр Петров, Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. В качестве футбольных консультантов проекта выступают Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белоус.