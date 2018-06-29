Мостовой снимется в фильме о футболисте Стрельцове

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил РИА Новости, что появится в одном из эпизодов фильма Ильи Учителя "Стрельцов" о выдающемся советском футболисте Эдуарде Стрельцове.
Исполнитель роли Стрельцова Александр Петров рассказал на пресс-конференции в пятницу, что в юности играл в футбол и мечтал стать футболистом. "Если бы мне в юности сказали, что я буду сниматься в кино и играть в футбол, я бы не поверил. Я играл в футбол за переславскую команду и мечтал стать футболистом. Мне снились сны, как я выхожу на огромный стадион в форме, и дух захватывает", — сказал Петров.
"У меня была обратная ситуация: я играл все время в футбол и не видел себя без мяча, но думал, что можно было бы стать актером. Александр Петров неплохо играет в футбол. Мы разработаем стратегию", — сказал Мостовой.
Роли в фильме кинокомпании "Рок" Алексея Учителя исполнили Александр Петров, Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. В качестве футбольных консультантов проекта выступают Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белоус.