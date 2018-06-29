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Культура

Илья Учитель планирует завершить съемки фильма "Стрельцов" осенью

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© Фото : Саша Сахарная, Петр Минаков На съемках художественного фильма Стрельцов. Архивное фотоНа съемках художественного фильма Стрельцов. Архивное фото
© Фото : Саша Сахарная, Петр Минаков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Съемки фильма "Стрельцов" о выдающемся советском футболисте Эдуарде Стрельцове, которого сыграет Александр Петров, планируется завершить в конце октября – начале ноября, рассказал режиссер Илья Учитель на пресс-конференции в пятницу.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Москве на стадионе "Торпедо" начали снимать фильм о футболисте Стрельцове
Съемки начались в спортивном комплексе имени Стрельцова (ранее — стадион "Торпедо") накануне открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Фильм снимает кинокомпания "Рок" Алексея Учителя. Консультантом фильма стал знаменитый советский и российский экс-полузащитник сборной Александр Мостовой.

"Мы планируем закончить съемки в конце октября — начале ноября", — сказал Илья Учитель. Релиз картины запланирован на конец 2019 года.

Отец режиссера Алексей Учитель отметил, что выступит не продюсером картины, а ее "тренером", "спортивным директором". По его словам, сценарий фильма был показан ветеранам "Торпедо", они его "поругивали, но сказали, что в художественную часть не влезают". "Они нам многое подсказали – то, что касается технической части и в других моментах фильма", — сказал продюсер.

Съемки фильма. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой фильма
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Илья Учитель отметил, что в фильме будет не только спорт, но и любовная линия. "Любовная линия — центральная, Стрельцов был секс-символом СССР, без нее невозможно представить наш фильм, это привлечет и женскую аудиторию", — сказал режиссер картины.

Владелец стадиона "Торпедо" имени Стрельцова Роман Авдеев рассказал, что он принял участие в проекте, в том числе финансово. "Это правильная история, и сниматься он (фильм), конечно, должен на стадионе "Торпедо", я решил поддержать проект. Я вкладываю живые деньги, мне кажется, должна получиться хорошая картина. Это мой первый опыт в кино, каких-то кассовых сборов мы не прописываем, но думаю, фильм окупится", — сказал Авдеев.

Актер Александр Петров. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Петров сыграет футболиста Эдуарда Стрельцова в фильме Учителя
Стрельцов уже в 17 лет стал нападающим сборной СССР, а в 19 — Олимпийским чемпионом (Мельбурн, 1956 год). Вся страна ждала встречи "русского Пеле" с восходящей звездой бразильской сборной на чемпионате мира в Швеции (1958 год), но судьба распорядилась иначе. Спортивная карьера Стрельцова была прервана 5 годами тюремного заключения по ложному обвинению. Когда, казалось, дорога в футбол навсегда отрезана, Стрельцов совершает невозможное: возвращается на поле и завоевывает звание лучшего футболиста Советского Союза.

Роли в фильме исполнили Александр Петров, Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. В качестве футбольных консультантов проекта выступают звезда российского футбола Александр Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белоус.

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Франция
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