Илья Учитель планирует завершить съемки фильма "Стрельцов" осенью

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Съемки фильма "Стрельцов" о выдающемся советском футболисте Эдуарде Стрельцове, которого сыграет Александр Петров, планируется завершить в конце октября – начале ноября, рассказал режиссер Илья Учитель на пресс-конференции в пятницу.
"Мы планируем закончить съемки в конце октября — начале ноября", — сказал Илья Учитель. Релиз картины запланирован на конец 2019 года.
Отец режиссера Алексей Учитель отметил, что выступит не продюсером картины, а ее "тренером", "спортивным директором". По его словам, сценарий фильма был показан ветеранам "Торпедо", они его "поругивали, но сказали, что в художественную часть не влезают". "Они нам многое подсказали – то, что касается технической части и в других моментах фильма", — сказал продюсер.
Владелец стадиона "Торпедо" имени Стрельцова Роман Авдеев рассказал, что он принял участие в проекте, в том числе финансово. "Это правильная история, и сниматься он (фильм), конечно, должен на стадионе "Торпедо", я решил поддержать проект. Я вкладываю живые деньги, мне кажется, должна получиться хорошая картина. Это мой первый опыт в кино, каких-то кассовых сборов мы не прописываем, но думаю, фильм окупится", — сказал Авдеев.
Роли в фильме исполнили Александр Петров, Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. В качестве футбольных консультантов проекта выступают звезда российского футбола Александр Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белоус.