Дом поэзии в Твери должен носить имя Дементьева, считает Кобзон

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Дом поэзии в Твери должен носить имя поэта Андрея Дементьева, считает народный артист и зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.

Поэт скончался на 90-м году жизни за несколько недель до своего юбилея. Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал "Юность".

"Андрей Дмитриевич, мы очень жалеем, ты нас очень огорчил тем, что ты сегодня не появишься в своих любимых домах: у Зураба Церетели, у Когана, не появишься в Твери, хотя в Твери ты поставил себе потрясающий памятник — единственный в России Дом поэзии, который, конечно, будет носить твое имя", — сказал Кобзон на церемонии прощания с поэтом.

По его словам, все ждали 16 июля, чтобы поклониться Дементьеву в его юбилей, масштабный концерт в честь которого должен был состояться в Твери.